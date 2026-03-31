رابط الأسطورة.. بث مباشر مباراة مصر ضد اسبانيا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 11:16 مساءً - يستعد المنتخب الوطني المصري بقيادة المدير الفني حسام حسن لخوض لقاء ودي قوي أمام منتخب إسبانيا في مباراة تبدو بمثابة اختبار حقيقي للفراعنة قبل الانطلاق الرسمي لبطولة كأس العالم 2026، المواجهة تجمع بين أسود الفِراعنة ولا روخا ويمثل كل فريق فيها نسخة قوية تظهر استعداداته قبل أشهر قليلة من أكبر حدث كروي في العالم.

يدخل المنتخب المصري هذا اللقاء بعد أن حقق فوزًا مطمئنًا على منتخب السعودية في ودية سابقة بانتصار كبير بنتيجة 4-0، سجلها كل من:

محمود حسن تريزيجيه

أحمد زيزو

إسلام عيسى

عمر مرموش

هذا الفوز منح ةلفراعنة دفعة معنوية وطقوسًا كروية مهمة وسط ترقب جماهيري واسع لمعرفة مدى مقدرتهم على مجابهة منتخب من أكبر منتخبات أوروبا، مثل إسبانيا.

من الجانب الآخر يسير المنتخب الإسباني بخطى ثابتة بعد فوزه على منتخب صربيا بثلاثية نظيفة في مباراته السابقة، الفريق الإسباني يمتلك كوكبة من المواهب العالمية ويعول على أسلوب اللعب الممتع والمنظم، في محاولة لاختبار لاعبيه قبل دخول معترك المونديال.

ملعب مباراة مصر وإسبانيا

يستضيف ملعب آر سي دي إي بمدينة برشلونة المواجهة بين المنتخبين قي أجواء كروية ستكون مشحونة بالتوقعات الفنية خاصة من قبل الجماهير المصرية والعربية التي تتابع هذا اللقاء بترقب شديد. الملعب الذي يشهد تاريخًا من الأحداث الكروية الكبرى سيكون ساحة اختبار لكل لاعب بينما يحاول الجهازان الفنيان تعديل أوضاع الفرق قبل دخولهم في مواجهات رسمية قوية.

موعد مباراة مصر ضد اسبانيا

مع حلول مساء الثلاثاء 31 مارس 2026 تبدأ الأجواء الكروية في التصاعد تدريجيًا داخل أروقة ملعب آر سي دي إي، حيث تنطلق صافرة البداية عند الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة،ومع تتابع الدقائق يرتفع مستوى الحماس في المدرجات ومع شاشات الجماهير حتى تصل إلى 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة في توقيت مناسب لارتباط الجماهير بمتابعتها دون تعارض مع بقية البرامج الرياضية في المنطقة.

كيفية مشاهدة مباراة مصر ضد اسبانيا

يتاح لعشاق الكرة في الوطن العربي مشاهدة المباراة عبر قناة أون سبورت 1 المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات ما يوفر فرصة متابعة شاملة ومباشرة لمجريات اللقاء، من اللحظة التي تسبق انطلاقته وحتى صافرة النهاية.

معلق مباراة مصر ضد اسبانيا

استعيدت شبكة قنوات أون سبورت مهمة النقل الصوتي لأسرة التعليق وأسندت المهمة إلى أيمن الكاشف الذي يعرف بأسلوبه الحيوي وقراءته الذكية للأحداث داخل الملعب، الكاشف لن يكتفي بنقل ما يحدث على أرض اللعب، بل سيشرح كل تكتيك وكل هجمة، ليمنح المشاهد إحساسًا أنّه حاضر داخل المدرجات، لا يشاهد فقط.