أسامة كمال: رسائل الرئيس السيسي لترامب صادقة لوقف الحرب وإنقاذ المنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 أبريل 2026 12:30 صباحاً - قال الإعلامي أسامة كمال إن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاءت بدافع صادق يهدف إلى إيقاف الحرب وإنقاذ المنطقة من مزيد من التصعيد، مؤكدًا أن الاستجابة لهذه الدعوة تمثل مخرجًا لترامب من أزماته بأقل الخسائر الممكنة، وأوضح أن علنية الدعوة تعكس وضوح الموقف المصري وتمنع أي محاولات للمزايدة السياسية.

مشروع الإخوان في المنطقة

وأضاف كمال، خلال تقديم برنامج مساء دي ام سي، المذاع على قناة دي ام سي، أن مصر كانت أول دولة تواجه مشروع جماعة الإخوان المسلمين في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع كان مدعومًا من أطراف إقليمية معروفة، وأكد أن مصر تحملت تبعات هذه المواجهة بمفردها، وخاضت معركة شرسة ضد الإرهاب والتطرف الذي اتخذ من الدين غطاءً له، مع توجيه الشكر للدعم العربي الذي قُدم، دون إنكار أن القاهرة كانت في الخندق وحدها خلال هذه المرحلة.

وأشار الإعلامي اسامة كمال، إلى أن المواجهات السابقة مع إسرائيل تركت أثرًا بالغًا داخل المجتمع المصري، سواء على المستوى الاقتصادي أو الإنساني، مؤكدًا أن ما وصفه بـ«العداء الشعبي» لإسرائيل متجذر في كل بيت مصري، وأن أي محاولات للضغط عبر اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة لن تُغير من هذا الواقع أو من ثوابت الموقف المصري.