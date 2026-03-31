رابط مباشر يلا شوت..بث مباشر مباراة مصر وإسبانيا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 11:16 مساءً - في ليلة دولية كروية تجذب أنظار الجماهير العربية والأوروبية، يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم بنظيره منتخب إسبانيا في مباراة ودية قوية وذلك في إطار فترة التوقف الدولي لشهر مارس 2026 التي تشهد تحضيرات مكثفة لفرق تستعد لـ كأس العالم 2026.

اللقاء بين الفراعنة ولا روخا يحمل قيمة فنية عالية ويضع المنتخبين أمام فرصة اختبار أسلحتهما قبل أشهر قليلة من انطلاق المونديال الذي سيقام للمرة الأولى في التاريخ بمشاركة 48 منتخبًا عبر كل من الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.

رغم طابع اللقاء الودي فإن منتخب مصر يدخل هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد أداء مميز في مباراته الودية الأخيرة أمام السعودية، التي انتهت بفوز الفراعنة 4-0 تألق كل من إسلام عيسى، تريزيجيه، زيزو وعمر مرموش أعطى انطباعًا بأن فريق مصر بدأ يرسخ أسلوبًا هجوميًا متوازنًا وقادرًا على صناعة الفارق في كل لقاء.

المدرب حسام حسن لا يرى هذه المباراة مجرد ودية عابرة بل كبوصلة تقيس جاهزية لاعبيه في مواقف الضغط والقدرة على تنفيذ الخطط أمام منتخب يمتلك خبرات عالية.

موقف إسبانيا قبل المواجهة

في المقابل يقف منتخب إسبانيا أمام المنتخب المصري بعد أن حقق هو الآخر فوزًا في آخر ودياته على صربيا بنتيجة 3-0. إسبانيا المعروفة بأسلوبها المميز في السيطرة على الكرة واللعب الجماعي تعتمد في هذه المباراة على استغلال عاملي الأرض والجمهور بالإضافة إلى البناء على كوكبة من النجوم مثل لامين يامال، الذي يعد واحدًا من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية.

موعد مباراة مصر ضد اسبانيا

يلتقي الفريقان مساء الثلاثاء 31 مارس 2026 في توقيت يناسب الجماهير العربية والأوروبية معًا:

9:00 مساءً بتوقيت القاهرة

10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

10:00 مساءً بتوقيت الدوحة

8:00 مساءً بتوقيت وسط أوروبا (CET)

التوقيتات تحافظ على تواجد الجماهير العربية في قلب المتابعة وتقرب الفجوة الزمنية بين مناطق البث المختلفة حتى يستمتع المتابع بكل لحظة في اللقاء.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد اسبانيا

يمكن للجماهير العربية متابعة المباراة عبر قناة أون سبورت 1 المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات لتكون هذه الودية متاحة لكل المشاهدين دون أي قيود اشتراك مع تغطية كاملة لكافة أحداث اللقاء من البداية وحتى النهاية.

من يقود مباراة مصر ضد اسبانيا من خلف الصفارة؟

تم تعيين الحكم البلغاري جورجي كاباكوف لإدارة هذه المواجهة وهو أحد القضاة المعروفين دوليًا في الساحة الكروية وجود طاقم تحكيم قوي بمثل هذه الخبرة يزيد من قوة المواجهة ويساهم في ضمان تطبيق قوانين اللعبة بشكل محترف حتى وإن كانت المباراة ودية.

معلق مباراة مصر ضد اسبانيا

اختارت شبكة قنوات أون سبورت المعلق المصري أيمن الكاشف لتقديم وصف حي ومباشر للقاء حيث سيجمع بين التحليل الفني والتعليق الحماسي ليضمن للمشاهد متعة عالية أثناء متابعة كل هجمة، كل لمس، وكل فرصة تهديفية.