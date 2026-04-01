أحمد سالم بـ كلمة أخيرة: حرب أمريكا وإيران تقود العالم لمصير مجهول

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 أبريل 2026 12:30 صباحاً - حذر الإعلامي أحمد سالم من تداعيات التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا أن استمرار الحرب يفتح الباب أمام سيناريوهات غير واضحة تؤثر على الاقتصاد العالمي.

تداعيات الحرب على العالم

أكد أحمد سالم، خلال تقديمه برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن العالم يتابع يوميًا تطورات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، متسائلًا عن الوجهة التي قد تقود إليها هذه الأزمة، في ظل تصاعد التوترات الدولية.

إجراءات أوروبية لاحتواء الأزمة

وأشار إلى أن الحكومة الإسبانية اتخذت إجراءات للحد من تداعيات الأزمة، من بينها إعفاء البنزين من بعض الضرائب، لتقليل تأثير ارتفاع الأسعار، بحيث لا تتجاوز نسبة الزيادة 38%.

السياسة الاقتصادية في مصر

وأوضح أن مصر تعاملت مع الصدمات الاقتصادية بطريقة مختلفة، حيث لم تلجأ إلى السحب من الاحتياطي النقدي، بل اعتمدت على امتصاص آثار الأزمة عبر سياسات مدروسة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

