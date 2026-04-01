احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 أبريل 2026 12:30 صباحاً - قالت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين، إن حاملة الطائرات جورج بوش تتجه إلى الشرق الأوسط رفقة سفنها الحربية.
وأضافت الجريدة نقلا عن المسؤولين: ستكون لدينا 3 حاملات طائرات بالشرق الأوسط في المستقبل المنظور.
وقالت بإصابة نحو 350 جنديا أمريكيا منذ بداية الحرب: "إيه بي سي" عن بيانات: إصابة نحو 350 جنديا أمريكيا منذ بداية الحرب.
إعلام إسرائيلي: بعض الصواريخ الإيرانية تُعترض باستخدام منظومات منخفضة المستوى
وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية: بعض الصواريخ الإيرانية تُعترض باستخدام منظومات منخفضة المستوى لم تُطوَّر للتعامل معها.