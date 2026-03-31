رابط يلا شوت مباشر..بث مباشر مباراة الجزائر ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 11:16 مساءً - في إطار التحضيرات المتقدمة لكأس العالم 2026 يخوض المنتخب الجزائري لقاءً ودي ضد منتخب أوروغواي اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026 على ملعب أليانز، لا يقتصر هذا اللقاء على كونه ودية بل هو بالتأكيد فرصة حقيقية لقياس مستوى الفريقين في أجواء تنافسية قبل الاستحقاقات الكبرى.

ويحرص كل من المنتخبين على الاستفادة القصوى من هذه المواجهة سواء على مستوى التجربة التكتيكية أو اختبار التماسك البدني للفريق أو منح الفرصة لعناصر جديدة قبل الانخراط في المنافسات الرسمية.

يمر المنتخب الجزائري بحالة فنية مشجعة في الفترة الأخيرة فقد أظهر الفريق قوة هجومية واضحة وروحًا تنافسية عالية في وديته الماضية أمام منتخب غواتيمالا التي انتهت بنتيجة كبيرة لصالحه مما منح الجماهير ثقة في الإمكانيات التي يمتلكها محاربو الصحراء.

اللقاء مع أوروغواي يتيح للمدرب والجهاز الفني فرصة دمج بعض التكتيكات الجديدة ومراقبة استجابة اللاعبين للأنظمة المختلفة داخل الملعب خصوصًا في الحالات التي تتطلب تغيير أسلوب اللعب سريعًا.

على الجانب الآخر يدخل منتخب أوروغواي اللقاء في مرحلة يسعى فيها لإيجاد توازنه الفني بعد سلسلة من النتائج المتباينة مؤخرًا، الفريق الذي يقوده الجهاز الفني في مواجهة دولية خارج القارة الأمريكية يبحث عن استعادة القوة التكتيكية والقدرة على فرض أسلوب لعب ينافس في البطولات الكبرى.

موعد مباراة الجزائر ضد أوروجواي

تعلن صافرة البداية في مساء الثلاثاء 31 مارس 2026 عند الساعة 8:30 مساءً بتوقيت الجزائر وهو ما يقابل الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة و10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في توقيت يمنح الجماهير العربية فرصة متابعة اللقاء بسهولة.

وتضع هذه التوقيتات المباراة في وقت مناسب للمشاهدين في مختلف المناطق حيث يمكن للمتابعين متابعة الأداء الفني للمنتخبين في ساعة تناسب أوقات الفرجة والمسؤوليات اليومية.

كيفية مشاهدة مباراة الجزائر ضد أوروجواي

من المتوقع أن تتولى التلفزيون الجزائري الوطني نقل المباراة إذ تمتلك القناة حقوق بث مباريات المنتخب الجزائري خلال فترة التوقف الدولي مما يتيح للمشاهدين داخل الجزائر ومختلف الدول العربية متابعة اللقاء مباشرة عبر الشاشة.

وتعد بذلك ENTV منصة البث الأساسية التي تقدم التغطية الحصرية للمباراة مع توفير تحليلات قبل وبعد المباراة وتقارير فنية تضيء على أداء المنتخبين وأبرز نقاط القوة والضعف.