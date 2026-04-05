عرض قطري ضخم لضم نجم الأهلي المصري يشعل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 أبريل 2026 06:29 مساءً - بدأ نادي الغرافة القطري تحركاته بشكل جاد من أجل التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك ضمن خطة الإدارة لتدعيم الخط الأمامي بعناصر تمتلك خبرات كبيرة قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد للانتقالات الصيفية المقبلة.

الغرافة يستهدف التعاقد مع أشرف بن شرقي

ووفقًا للمعلومات المتداولة داخل أروقة النادي الأهلي، فإن ملف بن شرقي أصبح محل نقاش حقيقي خلال الفترة الحالية، في ظل تراجع مردوده الفني مقارنة بالتوقعات التي صاحبت التعاقد معه، وهو ما دفع الإدارة إلى إعادة تقييم موقفه بشكل شامل، خاصة مع اقتراب فتح باب الانتقالات الصيفية.

وتسعى إدارة الأهلي إلى إجراء عملية إحلال وتجديد داخل قائمة الفريق، لا سيما على مستوى اللاعبين الأجانب، حيث ترغب في توفير أماكن لعناصر جديدة قادرة على تقديم الإضافة المطلوبة، بما يتماشى مع طموحات النادي في المنافسة على كافة البطولات المحلية والقارية خلال الموسم المقبل.

في المقابل، يرى مسؤولو الغرافة أن بن شرقي يمثل صفقة مثالية، نظرًا لما يمتلكه من خبرات سابقة في الملاعب العربية والأفريقية، إلى جانب قدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، وهو ما يمنح الفريق مرونة تكتيكية كبيرة، خاصة في ظل سعي النادي لتدعيم صفوفه بلاعبين مؤثرين.

وتشير المؤشرات إلى أن النادي القطري يدرس تقديم عرض رسمي خلال الفترة المقبلة، قد يتضمن مزايا مالية مغرية سواء للنادي الأهلي أو للاعب نفسه، في محاولة لحسم الصفقة مبكرًا قبل دخول أندية أخرى على خط المفاوضات.

من جانبه، لم يحسم الأهلي قراره النهائي حتى الآن، حيث يترقب وصول عروض رسمية لتحديد الموقف بشكل واضح، مع وضع عدة اعتبارات في الحسبان، أبرزها القيمة المالية، وبديل اللاعب، بالإضافة إلى رؤية الجهاز الفني بشأن الحاجة لاستمراره أو الموافقة على رحيله.

موقف بن شرقي من عرض الغرافة

على صعيد اللاعب، فإن فكرة خوض تجربة جديدة خارج أسوار الأهلي تبدو مطروحة، خاصة إذا ما توافرت له فرصة تضمن المشاركة بشكل أكبر واستعادة مستواه المعروف، وهو ما قد يجعله منفتحًا على خطوة الانتقال إلى الدوري القطري خلال المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القادمة تطورات متسارعة في هذا الملف، في ظل ترقب جماهير الأهلي لمصير بن شرقي، وما إذا كان سيستمر ضمن صفوف الفريق أو يرحل في إطار خطة إعادة البناء التي تسعى الإدارة لتطبيقها استعدادًا للموسم الجديد.