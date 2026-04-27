رابط مباشر الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 أبريل 2026 09:37 مساءً - تترقب جماهير الكرة المصرية مواجهة من العيار الثقيل، حيث يستضيف نادي بيراميدز نظيره النادي الأهلي مساء اليوم الاثنين 27 أبريل 2026. وتقام هذه القمة المرتقبة على أرضية «استاد الدفاع الجوي» بالقاهرة، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري Nile للمحترفين.

يدخل المارد الأحمر اللقاء وهو يمتلك أفضلية معنوية، حيث تمكن من حسم آخر مواجهة جمعت الفريقين لصالحه بنتيجة (2-1)، وبالرغم من تباين النتائج في الفترة الأخيرة، إلا أن الأهلي يسعى لتثبيت أقدامه في المنافسة، حيث خاض 5 مباريات حقق خلالها انتصارين وتعادلاً وحيداً بينما تذوق مرارة الهزيمة في مباراتين.

على الجانب الآخر، يمر نادي بيراميدز بمرحلة حرجة تتطلب تصحيح المسار بعد فترة من تذبذب الأداء.

الفريق السماوي لم ينجح في تحقيق سوى فوز واحد وتعادل وحيد في لقاءاته الخمسة الأخيرة، مقابل تعرضه لـ 3 هزائم، مما يجعل نقاط هذه القمة غاية في الأهمية لاستعادة الثقة والمنافسة على صدارة الترتيب.

تفاصيل المباراة وطاقم التحكيم في مباراة الأهلي ضد بيراميدز

توقيت الانطلاق: تبدأ أحداث القمة في تمام الساعة 08:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة .

الصافرة التحكيمية: أعلنت لجنة الحكام عن إسناد مهمة إدارة هذا اللقاء الحساس للحكم الألماني دانيال شلاجر لضمان خروج المباراة بأفضل صورة فنية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز

سيكون عشاق الكرة على موعد مع تغطية شاملة عبر قنوات أون تايم سبورتس:

ON Sport 1: القناة الناقلة الحصرية للمباراة بصوت المعلق مؤمن حسن.

طرق متابعة مباراة الأهلي ضد بيراميدز عبر الإنترنت

تتيح شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" متابعة حية ومباشرة عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تقدم ملخصات دورية وأخباراً فورية من قلب الملعب، مما يسهل على الجماهير متابعة كافة أحداث القمة عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بكل سهولة.