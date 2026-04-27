يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 أبريل 2026 09:37 مساءً - يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام بيراميدز، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة حسم لقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، في مباراة تحمل الكثير من الحسابات الفنية والتكتيكية بين الفريقين.

تُقام القمة المرتقبة على أرضية ملعب الدفاع الجوي، حيث يدخل بيراميدز اللقاء مدعومًا بعامل الأرض والجمهور، ساعيًا لتقديم أداء قوي يعيد له التوازن بعد بعض النتائج غير المستقرة في الجولات الأخيرة. في المقابل، يطمح الأهلي إلى العودة بالنقاط الثلاث من أجل مواصلة الضغط على فرق الصدارة وتعزيز حظوظه في المنافسة على اللقب حتى الجولات الأخيرة.

وضع الفريقين بيراميدز والأهلي في جدول الدوري المصري

تشهد هذه المواجهة تقاربًا كبيرًا في المستوى والنتائج، إذ يمتلك الفريقان نفس الرصيد من النقاط (44 نقطة)، مع أفضلية لبيراميدز في المركز الثاني بفارق الأهداف، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث، هذا التساوي يرفع من درجة الإثارة، ويجعل المباراة بمثابة مواجهة مباشرة على تحسين الموقع في جدول الترتيب.

تشكيل الأهلي ضد بيراميدز

اعتمد الجهاز الفني للأهلي بقيادة ييس توروب على تشكيل يجمع بين الخبرة والحلول الهجومية، حيث جاء كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفي شوبير.

خط الدفاع: ياسين مرعي، ياسر، هاني ، كوكا.

خط الدفاع: مروان، وأليو ديانج ، تريزيجيه.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، زيزو ومحمد شريف.

ملامح خطة الأهلي ضد بيراميدز

يعتمد الأهلي على تحركات الثلاثي زيزو وتريزيجيه وطاهر خلف المهاجم محمد شريف، بهدف فرض ضغط هجومي مبكر واستغلال المساحات في دفاع بيراميدز، في محاولة لحسم القمة لصالحه.