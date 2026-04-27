تشكيل الأهلي الرسمي للقاء بيراميدز في الدوري المصري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 أبريل 2026 08:27 مساءً - كشف الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، عن التشكيل الرسمي للفريق الذي سيخوض به المواجهة المرتقبة أمام نادي بيراميدز، والمقرر انطلاقها مساء اليوم الإثنين. وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين في ظل الصراع المشتعل على وصافة الترتيب وملاحقة الصدارة.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء وهو يحتل المركز الثالث برصيد 44 نقطة، وهو نفس رصيد منافسه بيراميدز صاحب المركز الثاني، مما يجعل من موقعة الليلة "مباراة بـ 6 نقاط" لفك الاشتباك على وصافة الدوري ومواصلة الضغط في سباق حسم اللقب لموسم 2025-2026.

مفاجآت في التشكيل.. طاهر أساسياً وكوكا يعوض غياب بلعمري

شهد تشكيل الأهلي عدة تغييرات اضطرارية وفنية من قبل المدرب الدنماركي؛ حيث استقر على الدفع بأحمد نبيل كوكا في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب المغربي يوسف بلعمري المصاب.

كما فضل توروب الإبقاء على إمام عاشور على مقاعد البدلاء، دافعاً بطاهر محمد طاهر بصفة أساسية، بينما يقود الهجوم الثلاثي الناري المكون من أحمد سيد زيزو، ومحمود حسن تريزيجيه، ومحمد شريف.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري الممتاز

وجاءت اختيارات ييس توروب لكتيبة الشياطين الحمر كالتالي:

الحارس: مصطفى شوبير.

يأتي في خط الدفاع: ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، محمد هاني، وأحمد كوكا.

وفي خط الوسط: أليو ديانج، ومحمود تريزيجيه، مروان عطية

ثلاثي خط الهجوم: طاهر محمد، أحمد زيزو، ومحمد شريف.