الأبيض يشعل الصدارة.. اطّلع على ترتيب الدوري المصري بعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 أبريل 2026 12:29 صباحاً - ترتيب الدوري المصري، بعد ان حقق الزمالك فوزًا كبيرًا على حساب المصري البورسعيدي بنتيجة 4-1، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الحسم ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ملخص مباراة الزمالك ضد المصري

وبدأت المباراة بشكل مفاجئ، حيث نجح المصري في التقدم أولًا عند الدقيقة 17 عن طريق أسامة الزمراوي، مستغلًا حالة عدم التركيز الدفاعي في صفوف الزمالك، ليضع فريقه في المقدمة مبكرًا.

لكن رد الزمالك جاء سريعًا، بعدما تمكن عدي الدباغ من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 30، مستفيدًا من عرضية متقنة أرسلها خوان بيزيرا داخل منطقة الجزاء، ليحولها الدباغ إلى الشباك ويعيد المباراة لنقطة البداية.

وقبل نهاية الشوط الأول، نجح ناصر منسي في منح التقدم للزمالك، بعدما استغل تمريرة بينية مميزة من أحمد فتوح، ليسدد الكرة بقوة داخل الشباك في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأبيض 2-1.

وفي الشوط الثاني، واصل الزمالك فرض سيطرته على مجريات اللقاء، ليعود ناصر منسي ويضيف الهدف الثالث في الدقيقة 75، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، مؤكدًا تفوق فريقه في المباراة.

واختتم حسام عبد المجيد رباعية الزمالك في الدقيقة 86، بعدما سجل هدفًا برأسية متقنة عقب عرضية من عبد الله السعيد، ليؤمن الفوز الكبير لفريقه.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري

بهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 46 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، معززًا موقعه في قمة مجموعة التتويج، بينما تجمد رصيد المصري البورسعيدي عند 32 نقطة في المركز الخامس، ليزداد موقفه صعوبة في سباق المنافسة.

ترتيب مجموعة التتويج بالدوري المصري