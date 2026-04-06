لا تفوتك.. مباريات الزمالك المتبقية في الدوري المصري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 أبريل 2026 12:29 صباحاً - استهل الزمالك مشواره في مرحلة حسم لقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026 بانتصار قوي على حساب المصري البورسعيدي، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعة التتويج.

نتيجة مباراة الزمالك ضد المصري

حقق الزمالك فوزًا كبيرًا بنتيجة 4-1، ليحصد أول ثلاث نقاط له في هذه المرحلة الحاسمة، ويؤكد رغبته الجادة في المنافسة على اللقب حتى الجولات الأخيرة من المسابقة، وبهذا الانتصار، رفع الزمالك رصيده إلى 46 نقطة، ليواصل تصدره جدول ترتيب الدوري، في ظل الصراع القوي مع باقي الفرق المتنافسة، بينما توقف رصيد المصري عند 32 نقطة.

وتُقام مرحلة الحسم بمشاركة 7 فرق، وهي الأندية التي احتلت المراكز الأولى في الدور الأول، حيث يخوض كل فريق 6 مباريات لتحديد بطل الدوري في الموسم الحالي.

ومن المنتظر أن يحصل الزمالك على راحة في الجولة الثانية “باي”، قبل أن يعود للمنافسات بمواجهة قوية أمام بيراميدز في الجولة الثالثة، في لقاء قد يكون حاسمًا في سباق الصدارة.

مباريات الزمالك المتبقية في الدوري المصري