يوم العمال العالمي وأصل الاحتفال بتلك المناسبة.. تعرف...

الرئيس السيسى يشهد اليوم افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور ببرج العرب بحضور ماكرون

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 أبريل 2026 01:22 مساءً - ينتظر العديد من العمال على مستوى العالم يوم الاحتفال بـ "عيد العمال العالمي" الذي يعتبر واحد من المناسبات السنوية التي يتم الاحتفال بها في الأول من مايو من كل عام، ويأتي يوم العمال لهذا العام يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026.

تعلن وزارت الدول عن موعد الاجازة الرسمية ليوم العمال العالمي، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الإجازة الرسمية في مصر خلال أيام قليلة حيث يتم تعطيل الدراسة والعمل في الجهات الرسمية الحكومية والقطاعات الخاصة احتفالاً بهذا اليوم.

جذور وأصل الاحتفال باليوم العالمي للعمال

شهدت فترة أواخر القرن 19 في الولايات المتحدة الأمريكية انتعاشاً كبيراً في قطاع الصناعة وهو ما دفع الحكومة إلى تزويد عدد ساعات العمل ل 10 ساعات يومياً ولمدة 6 أيام في الأسبوع، لذلك انطلقت حركات ثورية من العمال في شيكاغو عام 1884 جعلت الحكومة تصدر قراراً بتقليص عدد ساعات العمل إلى 8 ساعات يومياً.

حدثت اضطرابات في عدة مدن أمريكية عام 1886 شارك فيها العديد من العمال مطالبين بتقليص عدد ساعات العمل وزيادة الأجور، وتطورت الإضرابات والحركات الثورية إلى درجة دفعت الشرطة لإطلاق النار على العمال وتسجيل عدد حالات قتلى متعددة، وتحولت تلك الحركات الثورية إلى نقطة فاصلة في تاريخ العمال وتم تعديل قانون العمل واعتماد الأول من مايو كل عام يوماً عالمياً للعمال.

