وثيقة منسوبة لشرطة دبي تكشف تفاصيل وفاة الدكتور ضياء العوضي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 أبريل 2026 02:20 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة منسوبة لشرطة دبي، يُقال إنها خطاب رسمي يتعلق بواقعة وفاة الطبيب المصري ضياء العوضي، وذلك عقب الإعلان عن وفاته داخل دولة الإمارات، ما أثار حالة من الجدل والتساؤلات حول تفاصيل الحادث.

وكانت مصادر دبلوماسية قد أكدت، اليوم الأحد، وفاة الطبيب المصري في دبي، مشيرة إلى أن الجهات الرسمية في الإمارات، من بينها النيابة العامة والطب الشرعي، بدأت تحقيقات موسعة للوقوف على ملابسات وأسباب الوفاة.

وأوضحت المصادر أن القنصلية المصرية في دبي تلقت إخطارًا بالعثور على جثمان الطبيب، لافتة إلى أن اكتشاف الواقعة تم بعد نحو 24 ساعة من الوفاة.

وفي السياق ذاته، أكدت المصادر أنه لا تتوافر حتى الآن معلومات تشير إلى وجود شبهة جنائية، فيما تواصل الجهات المصرية، وعلى رأسها القنصلية العامة في دبي، متابعة التحقيقات الجارية بالتنسيق مع السلطات الإماراتية لكشف تفاصيل الحادث.