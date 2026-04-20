تعرف على موعد إجازة عيد العمال 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 أبريل 2026 02:16 مساءً - مع انتهاء إجازة شم النسيم، بدأ المواطنون في البحث عن مواعيد الإجازات الرسمية المقبلة، وفي مقدمتها إجازة عيد العمال التي تحل في الأول من مايو المقبل، إلا أن تحديد موعد الإجازة مازال لم يتم تحديده، حيث يتطلب ذلك صدور قرار من مجلس الوزراء، ووزارة العمل لتحديد يوم الإجازة فى القطاعين العام والحكومى

موعد إجازة عيد العمال

وفقا لأجندة الإجازات الرسمية لعام 2026، يوافق عيد العمال يوم الجمعة 1 مايو 2026. وتعتبر هذه الإجازة عطلة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، ومن المنتظر أن يصدر قرار تنظيمي من مجلس الوزراء بشأنها، نظرا لتزامنها مع العطلة الأسبوعية (الجمعة).

الإجازات الرسمية المرتقبة في 2026

وتأتي إجازة عيد العمال ضمن قائمة من العطلات الرسمية المتبقية هذا العام، وهي كالتالي:

25 أبريل (السبت): عيد تحرير سيناء.

1 مايو (الجمعة): عيد العمال.

26 مايو (الثلاثاء): وقفة عرفات.

27 – 29 مايو (الأربعاء–الجمعة): عيد الأضحى المبارك.

17 يونيو (الأربعاء): رأس السنة الهجرية.

30 يونيو (الثلاثاء): ذكرى ثورة 30 يونيو.

23 يوليو (الخميس): عيد ثورة يوليو.

26 أغسطس (الأربعاء): المولد النبوي الشريف.

6 أكتوبر (الثلاثاء): عيد القوات المسلحة (نصر أكتوبر).

يذكر أن هذه الإجازات تمنح للعاملين في الدولة والقطاع الخاص بقرارات رسمية تصدر عن الجهات المختصة في حينها، لتحديد الأيام الفعلية للإجازة في حال تداخلها مع العطلات الأسبوعية.

 

