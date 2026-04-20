وفاة والد الفنانة منة شلبي أعلن المنتج أحمد الجنايني زوج النجمة منة شلبي عن وفاة والدها وكتب أحمد الجنايني عبر خاصية Stories بتطبيق I إقرأ المزيد

أعلن المنتج أحمد الجنايني، زوج النجمة منة شلبي، عن وفاة والدها، وكتب أحمد الجنايني عبر خاصية Stories بتطبيق Instagram: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي حمايا الغالي محمد هشام الدين شلبي، والد كل: من مصطفى وإيمان ومنة شلبي، وأشهد الله أنه كان نعم الأب، طيب القلب ولم أر منه إلا كل خير".

وأعلن أحمد الجنايني عن موعد ومكان صلاة الجنازة، كاتبا: "تقام صلاة الجنازة غداً الاثنين، عقب صلاة الظهر في مسجد الفاروق بالمعادي، نسألكم الفاتحة و الدعاء له، اللهم أغفر له وارحمه وأجعل مثواه الجنة".