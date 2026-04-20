اطّلع على الآن مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 أبريل 2026 01:22 مساءً - تتجه أنظار جماهير الكرة الآسيوية إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي السعودي وفيسيل كوبي، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025/2026، في لقاء يحتضنه ملعب الإنماء بمدينة جدة، ويحمل طابعًا حاسمًا نحو بلوغ المباراة النهائية.

الأهلي يواصل مشواره لتحقيق بطولة آسيا للنخبة للعام الثاني علي التوالي

ويدخل الراقي هذه المواجهة بطموحات كبيرة لمواصلة مشواره القاري المميز، بعدما نجح في تجاوز عقبة جوهور في الدور ربع النهائي بنتيجة 2-1، في مباراة أظهر خلالها شخصية قوية وقدرة على التعامل مع الضغوط، ويأمل الفريق في استغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم بطاقة التأهل، خاصة في ظل الدعم الجماهيري المنتظر في جدة.

في المقابل، يخوض فيسيل كوبي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد إقصائه السد في الدور السابق، ويطمح الفريق الياباني إلى مواصلة مفاجآته والتقدم خطوة جديدة نحو اللقب القاري، ما يزيد من صعوبة المواجهة على أصحاب الأرض.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيسيل كوبي

يمكن متابعة المباراة عبر شبكة beIN Sports، بالإضافة إلى شبكة قنوات الكأس، حيث تمتلك الشبكتان حقوق البث الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي ضد فيسيل كوبي

وقد تقرر نقل اللقاء عبر:

قناة beIN SPORTS HD 1 قناة الكأس 5 HD، وتوفر هذه القنوات تغطية شاملة للمباراة، تتضمن استوديوهات تحليلية قبل وبعد اللقاء، إلى جانب متابعة لحظية ل

أهم الأحداث.