مناقشة ”الاتجاهات الحديثة في العلوم التربوية” في الدورة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 أبريل 2026 01:22 مساءً - فرغت جامعة حائل من جميع أعمال المؤتمر الدولي في عامه الرابع "الاتجاهات الحديثة في العلوم التربوية"، حيث إن أعماله استمرت لمدة يومين بمشاركة كبيرة من فريق من الأكاديميين وكذلك الخبراء من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

بالإضافة إلى ذلك شرحت الجلسات العديد من الأوراق العلمية المتخصصة التي ناقشت جميع الاتجاهات المتطورة في التعليم مدي الحياة والعمل على تعزيز القدرات البشرية، بالإضافة إلى مناقشة دور القيم الجامعية في الحد من عوائق الذكاء الاصطناعي والعمل على تقوية القيم الأكاديمية، بالإضافة إلى إظهار متطلبات تنمية مهارات المستقبل لدي جميع الطلبة الجامعيين في المملكة العربية السعودية.

بالإضافة إلى ذلك خلال الجاسات تمت مناقشة جميع الأمور التي تتعلق بواقع التنمية المهنية للمعلمين في سياق التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى ذلك مناقشة تأثير برامج الإنترنت في تطوير التعليم، والكثير من القرارات الجديدة التي تتعلق بالتعليم في جامعة حائل بالمملكة العربية السعودية.