الذهب يواصل خسائره بسبب ارتفاع الدولار واحتمال زيادة الفائدة

دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 أكتوبر 2023 09:19 مساءً - – واصل الذهب خسائره يوم الاثنين للجلسة السادسة على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى في نحو 7 أشهر في ظل استمرار ارتفاع الدولار، كما أدت احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى خفوت بريق المعدن الأصفر.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1835.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1354 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ العاشر من مارس. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1853 دولارا.

وارتفع الدولار 0.4%، مما يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

ووفقا لخدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 55% أن يُثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) أسعار الفائدة عند النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25% و5.50% هذا العام.

ومنذ تجاوز أسعار الذهب مستوى ألفي دولار للأوقية في أوائل مايو، انخفضت بأكثر من 11%، أو 230 دولارا، بسبب الارتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما يجعل الذهب الذي لا يدر عائدا أقل جاذبية.

ويتحول التركيز في السوق الآن إلى خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في وقت لاحق من يوم الاثنين، وكذلك إلى بيانات الوظائف وأرقام التوظيف في القطاع الخاص ووظائف القطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 3.4% إلى أدنى مستوى في أكثر من 6 أشهر عند 21.40 دولارا للأوقية. كما انخفض البلاتين 1.3% إلى 893.12 دولار. وتراجع البلاديوم 2.8% إلى 1210.54 دولار.