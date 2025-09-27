نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي كرة القدم الإسبانية عن موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

موقف ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

احتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 84 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 26 مباراة وتعادل في 6 مباراة وخسر 6 مباريات.

في حين احتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 76 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 22 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر 6 مباريات.

فاز ريال مدريد على ليفانتي بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية من الدوري الإسباني بينما ستقام غدا مباراة أتلتيكو مدريد ورايو فاليكانو.

يحتل ريال مدريد المركز الأول برصيد 18 نقطة في جدول الدوري الإسباني في الموسم الحالي بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني



من المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يوم السبت 27 سبتمبر 2025 على ستاد ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع عصرا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة السادسة والربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تنقل مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث ستقوم قناةbeIN Sports HD 3 بنقل أحداث مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.