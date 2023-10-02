مال وأعمال

سوناطراك وأرامكو ترفعان أسعار غاز البترول المسال في أكتوبر

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر سوناطراك وأرامكو ترفعان أسعار غاز البترول المسال في أكتوبر من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 أكتوبر 2023 10:15 مساءً - – قال متعاملون إن شركتي سوناطراك الجزائرية وأرامكو السعودية رفعتا أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال في أكتوبر، بنسب تتراوح من 4 إلى 10% مقارنة بسبتمبر، في ظل ارتفاع أسعار النفط وتزايد الطلب العالمي على غاز البترول المسال.

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وزادت أرامكو سعر البيع الرسمي للبروبان خلال أكتوبر 50 دولارا إلى 600 دولار للطن، فيما قفز سعر البيع الرسمي للبوتان 55 دولارا إلى 615 دولارا للطن.

والبروبان والبوتان نوعان من غاز البترول المسال ولهما نقطتا غليان مختلفتان.

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ويستخدم غاز البترول المسال بشكل رئيسي كوقود للسيارات ولأغراض التدفئة ومادة أولية في صناعة بتروكيماويات أخرى.

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ورفعت سوناطراك سعر البيع الرسمي للبروبان لشهر أكتوبر 30 دولارا إلى 560 دولارا للطن فيما زادت سعر البيع الرسمي للبوتان 20 دولارا إلى 570 دولارا للطن.

وتستخدم أسعار البيع الرسمية التي تحددها أرامكو لغاز البترول المسال كمرجع لعقود توريد المنتج من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي، فيما تستخدم أسعار سوناطراك كمعيار لمنطقة البحر المتوسط ​​والبحر الأسود وتركيا.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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