نعرض لكم الان تفاصيل خبر موانئ أبوظبي تستحوذ على سيسيه للخدمات اللوجستية مقابل 81… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 06:10 مساءً - هاجر عطية _ أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن استحواذ شركة نواتوم التابعة لها، على 100% من أشهم شركة سيسيه للخدمات اللوجستية في صفقة بقيمة 81 مليون يورو.

وقالت المجموعة في البيان المرسل إلى سوق أبوظبي اليوم، إنه من المتوقع أن يتم إتمام الصفقة في الربع الأول من عام 2024، وذلك رهنا بالحصول على الموافقات التنظيمية.

وبلغت القيمة المؤسسية للاستحواذ بالنسبة إلى الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والإستهلاك معدل 3.5 ضعفا، وذلك وفقا لأداء الشركة خلال 12 شهرا الأخيرة، كما في شهر أغسطس 2023، بحسب بيان للشركة.

100 مليون يورو إيرادات نواتوم

وسجلت إيرادات الشركة نحو 100 مليون يورو، ووصلت نسبة هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 22.5%.

وتتوقع نواتوم خلال الفترة القادمة عودة سوق الخدمات اللوجستية للسيارات في أوروبا إلى طبيعتها، وهو ما تم أخذه بعين الاعتبار عند دراسة جدوي الصفقة.

نبذة عن سيسيه للخدمات اللوجستية

وتعمل شركة سيسيه للخدمات اللوجستية للمركبات، في مجال خدمات النقل اللوجستي للمركبات الخفيفة والثقيلة عبر الطرق البرية والسكك الحديدية، وتتواجد في خمس دول أوروبية رئيسية، وهي إسبانيا وألمانيا وبولندا وجمهورية التشيك والمجر، وتدير أسطول يضم أكثر من 200 شاحنة تقطع سنوياً أكثر من 30 مليون كيلومتر عبر أوروبا.

وتقدم “سيسيه” خدمات للعديد من مصنعي المعدات الأصلية الرائدين، بما في ذلك رينو، وستيلانتيس، ومازدا، ودايملر، وبي ام دبليو، وبيه إس إيه، ومان، ومصنعين آخرين.

وتشتهر الشركة أيضاً بتبني أفضل التقنيات والموارد لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة وتقليل التأثير البيئي عبر شبكة طرقها وعملياتها، وذلك من خلال نظام إداري يوفر متابعة آنية مدمج مع أنظمة المتعاملين والموردين مما يتيح مشاركتهم المعلومات تلقائيا.

الصفقة تدعم استراتيجة نواتوم

يأتي الاستحواذ على شركة “سيسيه” في إطار استراتيجية نواتوم الرامية إلى تقديم حلول شاملة ومتكاملة لقطاع السيارات تحت العلامة التجارية “نواتوم للمركبات”، والتي تغطي كامل سلسلة القيمة للخدمات اللوجستية، بدءاً من نقل المركبات إلى توزيعها وتسليمها للمتعامل النهائي.

كما تهدف هذه الصفقة إلى تحقيق التآزر الكامل مع عمليات محطات الموانئ التابعة لشركة نواتوم في إسبانيا، مما يوفر حلولاً لوجستية متكاملة من شأنها تعزيز خدمات “نواتوم للمركبات” المقدمة لمصنعي المعدات الأصلية وأصحاب العلاقة الآخرين، وذلك في إطار محافظة “نواتوم للمركبات” على استراتيجيتها الحيادية تجاه جميع أصحاب العلاقة.

رؤية نواتوم

وتتمثل رؤية نواتوم في أن تصبح المورد الأوروبي للخدمات اللوجستية لسوق المركبات الجاهزة، والذي تقدر قيمته في أوروبا بنحو 3 مليارات يورو، مع نمو سنوي متوقع قدره 6% على المدى المتوسط. وتهدف نواتوم إلى الاستفادة من هذه الفرصة لتوسيع شبكتها وإمكاناتها في جميع أنحاء أوروبا مع استحواذها على شركة “سيسيه للخدمات اللوجستية للمركبات”.