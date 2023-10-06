مال وأعمال

أرامكو السعودية ترفع سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أرامكو السعودية ترفع سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 6 أكتوبر 2023 09:17 صباحاً - _ رفعت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، يوم الخميس سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للعملاء الآسيويين في نوفمبر للشهر الخامس على التوالي، بعد أن أكدت المملكة مواصلة خفضها الطوعي للإمدادات.

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وقالت شركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة في بيان إنها رفعت أسعار البيع الرسمية للخام العربي الخفيف للتحميل في نوفمبر إلى آسيا بواقع 40 سنتا للبرميل مقارنة بأكتوبر، لتصل إلى أربعة دولارات للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي.

ويتماشى رفع الأسعار مع توقعات السوق زيادة قدرها نحو 45 سنتا، ودفع سعر الخام المتوسط ​​الحامض إلى أعلى مستوياته هذا العام.

وأعلنت المملكة أمس الأربعاء أنها ستواصل الخفض الطوعي في إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا في نوفمبر وحتى نهاية ديسمبر 2023.

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ورفعت أرامكو أيضا سعر الخام الخفيف جدا المتجه إلى آسيا بمقدار 50 سنتا في نوفمبر إلى 3.35 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي، في انعكاس لتعزيز أسعار الدرجات الخفيفة عالية الكبريت في السوق الفورية، مع الحفاظ على أسعار البيع الرسمية للخامين العربي المتوسط ​​والعربي الثقيل دون تغيير.

وبالنسبة للمناطق الأخرى، رفعت المملكة سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لشهر نوفمبر إلى شمال غرب أوروبا بمقدار 1.50 دولار إلى 7.20 دولار للبرميل فوق سعر خام برنت في بورصة إنتركونتننتال.

في الوقت نفسه، ظل سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة دون تغيير عند 7.45 دولار مقابل خام أرجوس عالي الكبريت في نوفمبر.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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