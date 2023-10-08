نعرض لكم الان تفاصيل خبر عضو غرفة الصناعات الغذائية: تمويل البنوك والإعفاء الجمركي … من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 8 أكتوبر 2023 03:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ يرى المهندس محمد شكري، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمستحضرات الغذائية ميفاد، وعضو غرفة الصناعات الغذائية، أن نجاح الإجراءات الحكومية لتخفيض أسعار السلع الغذائية بنسبة 20% يحتاج إلى تمويل من البنوك والإفراج الجمركي الفوري عن مستلزمات الإنتاج في مدة أقصاها 3 أيام. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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