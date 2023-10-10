مال وأعمال

شركات عالمية تعلق عملياتها في إسرائيل بعد هجوم حماس

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر شركات عالمية تعلق عملياتها في إسرائيل بعد هجوم حماس من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 03:13 مساءً - العربية نت _ أغلقت العديد من الشركات العالمية التي لها وجود في إسرائيل عملياتها مؤقتا وطلبت من موظفيها العمل من منازلهم في أعقاب الاشتباكات العسكرية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

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واتخذت تلك الشركات خطوات لمواجهة تداعيات الأحداث بحسب تقرير لـ”” اطلعت عليه “العربية.نت” وجاءت كالتالي:

شركات طيران كبرى تعلق رحلاتها

أوقفت العديد من شركات الطيران الأمريكية والآسيوية والأوروبية رحلاتها المباشرة إلى تل أبيب.

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وقال متحدث باسم شركة “شيفرون” أمس الاثنين، إن وزارة الطاقة الإسرائيلية ثاني أكبر منتج للنفط والغاز في الولايات المتحدة، تلقت تعليمات بإغلاق حقل “تمار” للغاز الطبيعي قبالة الساحل الشمالي للبلاد.

موظفي البنك يطالبون بالعمل من المنزل

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قال مصدر مطلع لـ”” إن البنك الأمريكي “جي بي مورجان تشيس” طلب من 200 موظف في إسرائيل العمل من المنزل. كما قال متحدث باسم بنك “جولدمان ساكس” إنه طُلب من موظفي البنك في مكتبه في تل أبيب العمل من المنزل أيضا.

وكانت ذكرت “بلومبرج نيوز” أن “مورجان ستانلي” أيضا بدوره طلب من موظفيه في إسرائيل العمل من المنزل في المستقبل المنظور.

قالت شركة “أداني بورتس” المملوكة للملياردير الهندي جوتام أداني، والتي تشغل ميناء حيفا في شمال إسرائيل، إن الميناء يعمل لكنها أضافت أنها تراقب الوضع عن كثب ولديها خطة للاستمرار في الأعمال.

إنفيديا تلغي قمة الذكاء الاصطناعي

قالت أكبر شركة لتصنيع الرقائق المستخدمة في الذكاء الاصطناعي والرسومات الحاسوبية في العالم “إنفيديا” إنها ألغت قمة الذكاء الاصطناعي المقرر عقدها في تل أبيب الأسبوع المقبل. وكان من المقرر أن يتحدث فيها الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ في المؤتمر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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