- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر فرنسا تستهدف خفض الوقود الأحفوري بمزيج الطاقة إلى 40% في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 8 يناير 2024 12:14 مساءً - العربية دوت نت – قالت وزيرة تحوّل الطاقة الفرنسية “أنييس بانييه روناشيه – Agnès Pannier-Runacher”إن بلادها تهدف إلى خفض حصة الوقود الأحفوري في مزيج استهلاك الطاقة إلى 40% من أكثر من 60% بحلول عام 2035.
وأضافت أن الهدف هو إضافة 13 جيجاواط من الطاقة النظيفة ابتداء من عام 2026، وذلك ضمن الخطوط العريضة لمشروع قانون مزمع في مجال الطاقة.
ولم تحدد الوزيرة التكنولوجيا المستخدمة في المشروع، إلا أنه من المتوقع أن تقوم فرنسا ببناء المزيد من المفاعلات النووية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا تستهدف خفض الوقود الأحفوري بمزيج الطاقة إلى 40% في… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.