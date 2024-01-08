الارشيف / مال وأعمال

فرنسا تستهدف خفض الوقود الأحفوري بمزيج الطاقة إلى 40% في…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 8 يناير 2024 12:14 مساءً - العربية دوت نت – قالت وزيرة تحوّل الطاقة الفرنسية “أنييس بانييه روناشيه – Agnès Pannier-Runacher”إن بلادها تهدف إلى خفض حصة الوقود الأحفوري في مزيج استهلاك الطاقة إلى 40% من أكثر من 60% بحلول عام 2035.

وأضافت أن الهدف هو إضافة 13 جيجاواط من الطاقة النظيفة ابتداء من عام 2026، وذلك ضمن الخطوط العريضة لمشروع قانون مزمع في مجال الطاقة.

ولم تحدد الوزيرة التكنولوجيا المستخدمة في المشروع، إلا أنه من المتوقع أن تقوم فرنسا ببناء المزيد من المفاعلات النووية.

 

