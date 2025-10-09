طريقة استخدام العرق سوس للحصول على بشرة صافية بشكل سريع

حياتك في خطر.. احمي نفسك من سرطان الثدي باتباع عادات يومية بسيطة

الرياض - كتبت رنا صلاح - تكتشف الأبحاث الحديثة أن التزام العادات الصحية اليومية يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي حتى لدى النساء اللواتي لديهن استعداد وراثي لهذا المرض الخطير

الابتعاد عن الكحول

ينصح الخبراء بالحد من تناول المشروبات الكحولية لتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي ويمكن الالتزام بما يلي

  • <liتجنب شرب الكحول قدر الإمكان <liعدم تجاوز كوب واحد يوميا للنساء اللواتي يستهلكن الكحول <liالاستعانة بالخيارات الصحية للمشروبات البديلة

الحفاظ على الوزن المثالي

يلعب الوزن الصحي دورا كبيرا في الوقاية من سرطان الثدي ويمكن تحقيق ذلك من خلال عدة خطوات

  • <liمراجعة الطبيب لتحديد الوزن الصحي المناسب لكل امرأة <liمراقبة كميات الطعام وتقليل السعرات الحرارية تدريجيا <liزيادة مستوى النشاط البدني بشكل منتظم

الرضاعة الطبيعية

تعتبر الرضاعة الطبيعية من الوسائل الفعالة للوقاية من سرطان الثدي ويمكن تعزيز فوائدها باتباع الآتي

  • <liالحرص على الرضاعة الطبيعية لفترات طويلة قدر الإمكان <liتشجيع الأمهات على البدء بالرضاعة منذ ولادة الطفل <liتوفير الدعم الطبي والاستشاري للأمهات حول الرضاعة

ممارسة النشاط البدني

يساهم النشاط البدني في الحفاظ على وزن صحي وتقوية الجسم ويمكن اتباع النصائح التالية

  • <liممارسة التمارين الهوائية المعتدلة لمدة لا تقل عن مئة وخمسين دقيقة أسبوعيا <liممارسة التمارين الهوائية الشديدة لمدة خمسة وسبعين دقيقة أسبوعيا <liالقيام بتمارين القوة مرتين على الأقل في الأسبوع <liتقليل فترات الجلوس وزيادة الحركة اليومية

الحد من العلاج الهرموني بعد انقطاع الطمث

ينصح بمراجعة الطبيب قبل استخدام العلاج الهرموني لتقليل المخاطر ويمكن اتباع التالي

  • <liمناقشة البدائل غير الهرمونية لتخفيف الأعراض <liاستخدام أقل جرعة ممكنة إذا كان العلاج الهرموني ضروريا <liالمتابعة الدورية مع الطبيب طوال فترة العلاج

الإقلاع عن التدخين

يلعب التدخين دورا في زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي ويمكن الالتزام بما يلي

  • <liتجنب التدخين بشكل كامل <liالابتعاد عن استنشاق الدخان من الآخرين <liطلب الدعم الطبي إذا كان الإقلاع عن التدخين صعبا

باتباع هذه العادات اليومية يمكن لكل امرأة تعزيز الوقاية من سرطان الثدي والتمتع بصحة أفضل

أحمد صلاح

