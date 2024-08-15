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نمو إنتاج المصانع في الصين يتباطأ خلال يوليو

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر نمو إنتاج المصانع في الصين يتباطأ خلال يوليو من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 15 أغسطس 2024 11:12 صباحاً - شينخوا _ ارتفع إنتاج المصانع في الصين 5.1 % على أساس سنوي خلال يوليو، لكن القراءة تأتي دون 5.3% سجلت في يونيو، مما يعكس تراجع الطلب المحلي، وهو ما قد يدفع إلى تبني المزيد من إجراءات الدعم من خلال السياسة لتعزيز التعافي الاقتصادي غير المستقر في البلاد.

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كما جاءت البيانات الرسمية الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء اليوم الخميس، دون التوقعات بزيادة 5.2% في استطلاع رأي أجرته شمل 42 محللا.

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لكن مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، زادت 2.7% في يوليو/تموز، في تحسن عن زيادة 2% في يونيو.

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وكان المحللون يتوقعون نمو مبيعات التجزئة 2.6%.

الرقابة المالية

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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