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نعرض لكم الان تفاصيل خبر نمو إنتاج المصانع في الصين يتباطأ خلال يوليو من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 15 أغسطس 2024 11:12 صباحاً - شينخوا _ ارتفع إنتاج المصانع في الصين 5.1 % على أساس سنوي خلال يوليو، لكن القراءة تأتي دون 5.3% سجلت في يونيو، مما يعكس تراجع الطلب المحلي، وهو ما قد يدفع إلى تبني المزيد من إجراءات الدعم من خلال السياسة لتعزيز التعافي الاقتصادي غير المستقر في البلاد.
كما جاءت البيانات الرسمية الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء اليوم الخميس، دون التوقعات بزيادة 5.2% في استطلاع رأي أجرته شمل 42 محللا.
لكن مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، زادت 2.7% في يوليو/تموز، في تحسن عن زيادة 2% في يونيو.
وكان المحللون يتوقعون نمو مبيعات التجزئة 2.6%.
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