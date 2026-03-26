وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره السوري لبحث العلاقات الثنائية وجهود خفض التصعيد الإقليمي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 مارس 2026 02:24 مساءً -

تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالاً هاتفيا من السيد أسعد الشيباني وزير خارجية الجمهورية العربية السورية الشقيقة، حيث تناول الاتصال مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية المتسارعة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين استعرضا خلال الاتصال سبل دفع وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لاسيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري. وأكد الوزير عبد العاطي الحرص على المساهمة الفاعلة في دعم جهود الدولة السورية الرامية لإعادة الإعمار، مشيراً في هذا السياق إلى أهمية البناء على نتائج الزيارة التي قام بها الوفد الاقتصادي المصري إلى سوريا منذ عدة أسابيع، ومتابعة تنفيذ مخرجاتها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما تطرق الاتصال إلى الخطورة البالغة للتصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، حيث تم تناول الجهود المصرية والإقليمية المبذولة لاحتواء التوتر وخفض التصعيد اتصالاً بالتطورات الأخيرة المرتبطة بإيران. كما تناول الوزيران مستجدات القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في لبنان، حيث جدد الوزير عبد العاطى إدانة مصر القاطعة للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والتوغل البري في جنوب لبنان، وشدد على الرفض الكامل للانتهاكات السافرة التي تمثل اعتداءً صريحاً على أمن وسيادة كل من لبنان وسوريا، محذراً من تداعيات استمرار هذا التصعيد على السلم والأمن الإقليميين.