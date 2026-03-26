وزيرة التنمية المحلية: استنفار بالمحافظات لمواجهة الطقس السيئ.. وإشادة بدور الهلال الأحمر في التعامل مع الأمطار

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 مارس 2026 02:24 مساءً - تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لليوم الثاني على التوالي من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، جهود المحافظات في التعامل مع موجة الطقس غير المستقر وسقوط الأمطار التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال اليومين الماضيين.

وأجرت الوزيرة اتصالات عبر الفيديو كونفرانس مع عدد من المحافظات للوقوف على الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية، حيث أكدت القيادات التنفيذية استمرار حالة الاستنفار الكامل في الوحدات المحلية، مع انتشار فرق العمل ميدانيًا لسحب تجمعات المياه وتحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين.

وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن تقديرها لجهود العاملين في الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، مؤكدة أنهم كانوا خط الدفاع الأول في مواجهة آثار الأمطار، كما أشادت بأداء غرف العمليات ومراكز السيطرة وإدارات الأزمات والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية.

كما أثنت الوزيرة على الدور الذي قامت به فرق الهلال الأحمر المصري والمتطوعون في دعم أجهزة الإدارة المحلية، ومساندة المواطنين في المناطق التي تأثرت بسقوط الأمطار، من خلال التدخل السريع والتواجد الميداني في عدد من المحافظات.

وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة استمرار حالة الجاهزية في جميع المحافظات حتى استقرار الأحوال الجوية بشكل كامل، مع تكثيف انتشار سيارات شفط المياه والتنسيق المستمر بين غرف العمليات وشركات المرافق، إلى جانب توجيه المواطنين بضرورة توخي الحذر وتجنب أماكن تجمع المياه أو الوقوف أسفل الأشجار وأعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار.