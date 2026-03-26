نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. صندوق النقد يدرس سيناريوهات مساعدة الدول المتضررة من الحرب من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 مارس 2026 03:00 مساءً - بلومبرج_ قالت وكالة بلومبرج إن صندوق النقد الدولي يجري دراسات الدول التي قد تحتاج اقتصاداتها إلى تمويل جديد في حال استمرار الحرب مع إيران، وفقًا لمصادر مطلعة.

وأفادت المصادر أن إدارة الاستراتيجية والسياسات والمراجعة في صندوق النقد الدولي، وهي وحدة رئيسية مسؤولة عن تصميم سياسات الصندوق وتنفيذها وتقييمها، طلبت من مكاتب الدول في الصندوق تقديم تحليلاتها حول نقاط بعينها، منها وضع الحساب الجاري واحتياجات التمويل المحتملة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. صندوق النقد يدرس سيناريوهات مساعدة الدول المتضررة من الحرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.