فصل التيار بالخط الثاني للمترو بين المنيب وساقية مكي بسبب سوء الأحوال الجوية

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 مارس 2026 03:00 مساءً - دوت الخليج_ أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن حدوث عطل مفاجئ بين محطتي ساقية مكي والمنيب بالخط الثاني، مساء اليوم، نتيجة سقوط جزء من السور الحديدي للمترو بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح الشديدة.

وأوضحت الشركة أنه تم فصل التيار الكهربائي بين محطتي المنيب وساقية مكي، لرفع السور الحديدي بواسطة فرق الطوارئ من على القضبان، حفاظًا على سلامة الركاب.

وأدى ذلك إلى تشغيل حركة القطارات بالخط الثاني من محطة شبرا الخيمة حتى محطة أم المصريين فقط، على أن تكون العودة من نفس المحطة.

وأكدت الشركة استمرار العمل على إعادة تشغيل الحركة بشكل طبيعي في أسرع وقت ممكن.

