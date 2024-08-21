نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: معارض دائمة للسلع الغذائية لزيادة المعروض وضبط… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 أغسطس 2024 03:14 مساءً - شدد الدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية، علي أهمية قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة، بالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات ومع المحافظين بإقامة معارض دائمة للسلع الغذائية لاستدامة توافر واتاحة وزيادة المعروض من السلع الأساسية وبما يساهم في ضبط الأسعار والأسواق.

جاء ذلك، خلال لقاء وزير التموين والتجارة الداخلية، أحمد الوكيل- رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والدكتور علاء عز الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء الغرف التجارية المصرية علي مستوي الجمهورية.

وأشاد الوزير بالتعاون المثمر والتنسيق المستمر بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية، مؤكداً حرصه الدائم على زيارة مقر الغرفة التجارية بكل محافظة يقوم بزيارتها في جولاته الميدانية.

وفي ذات السياق، اطلع فاروق على كافة الاستعدادات الخاصة بإقامة معارض “أهلا مدارس” والذي يقام هذا العام بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة التنمية المحلية والاتحاد العام للغرف التجارية والمحافظين، مشددا على أهمية أن يشمل المعرض كل ما تحتاجه الأسرة المصرية، وكذلك كافة مستلزمات واحتياجات الطلبه والمُعلمين استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

ومن جهة اخرى اطمئن وزير التموين على موقف توافر السلع الأساسية بكل المحافظات، ووجه بتشكيل غرفة عمليات مركزية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية لمتابعة موقف توافر السلع وانتظام عمل معرض آهلا مدارس بالتعاون مع الغرفة التجارية بكل محافظة والمقرر انطلاقه مطلع الشهر المقبل.

ومن جهته توجه أحمد الوكيل – رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بالشكر لوزير التموين لقبول الدعوة وزيارة مقر الاتحاد، مشيدًا بالتعاون الكبير من جانب وزارة التموين والأجهزة والهيئات والشركات التابعة لها، والعمل على تسهيل كافة العقبات وتقديم كافة الخدمات لمجتمع التجار المنتسبين للغرف التجارية في المحافظات.

وأشاد الوكيل بالتطور الكبير الذي شهدته منظومة عمل وزارة التموين في كافة المجالات والقطاعات التابعة لها على مستوى كل المحافظات، وخلال الاجتماع أكد السيد رئيس الاتحاد على الاستعداد الكامل لإقامة معارض “اهلا مدارس” هذا العام، موضحاً إقامة معرض رئيسي بكل محافظة بجانب المعارض الفرعية.

كما أشار إلى تقديم الدعوة لكافة المنتجين والشركات والتجار في كافة المجالات التي تحتاجها الأسرة المصرية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد سواء المستلزمات المدرسية او المنتجات الجلدية والاحذية والشنط المدرسية والمنتجات الغذائية واجهزة الحاسب الآلي وغيرها للاشتراك في المعرض وتقديم خصومات وتخفيضات لصالح الأسرة المصرية.

حضر اللقاء، الدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال – معاون الوزير والمتحدث الرسمي، وأحمد عصام- معاون الوزير لشئون الاتصال السياسي والشئون البرلمانية.