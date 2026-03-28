حسام حسن بعد الفوز على السعودية: قدمنا مباراة كبيرة وأخشي الإرهاق أمام إسبانيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 مارس 2026 01:23 صباحاً - أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بعد الفوز علي السعودية ، أن المنتخب حقق فوزا مهما علي منتخب شقيق وكبير نحترمه للغاية، موضحا أن اللاعبين نفذوا التعليمات وتفهموا أفكار الجهاز الفني في فترة وجيزة .

تصريحات حسام حسن

قال حسام حسن في تصريحات لقناة أون سبورت :"أشكر الجماهير المصرية التي حرصت علي الحضور والدعم في المدرجات، وحققنا مكاسب عديدة بمشاركة أسماء جديدة وعودة المصابين ".

تابع :"راض عن الأداء والمستوي يتحسن بشكل ملحوظ بشهادة الجميع ..وغياب محمد صلاح مؤثر بالطبع لكن لدينا ثقة في جميع اللاعبين ".

أكمل :" أرجو استمرار الدعم للمنتخب قبل مواجهة إسبانيا الثلاثاء المقبل ، ودية إسبانيا لن تكون سهلة خاصة وأن منتخب مصر يعاني الإرهاق بسبب ضيق الوقت .. رحلة السفر إلي إسبانيا تستغرق 7 ساعات وهدفنا اكتساب المزيد من الخبرات أمام بطل أوروبا"

وفاز منتخب مصر على نظيره السعودي (4 – 0) في المواجهة العربية التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الإنماء) بمدينة جدة مساء الجمعة وأدارها الحكم القطري عبد الله العزبة.

إسلام عيسى أحد الوجوه الجديدة في قائمة المنتخب خلال هذا المعسكر، وضع "الفراعنة" في المقدمة عند الدقيقة 4 بعد أن تلقى تمريرة من "زيزو" وراوغ قلب الدفاع عبد الإله العمري والحارس نواف العقيدي وسدد في المرمى الخالي ’ ثم أضاف محمود حسن "تريزيجيه" الهدف الثاني في الدقيقة 16 من هجمة قادها "زيزو" أيضاً من الجانب الأيمن وعدل للمنطلق محمد هاني أرسلها عرضية قابلها قائد المنتخب برأسه في سقف المرمى ’ وفي الدقيقة 44 عزز نجم الشوط الأول أحمد سيد "زيزو" تقدم المنتخب الوطني عندما أحرز الهدف الثالث بلمسة رائعة في شباك حارس النصر ’ وفي الشوط الثاني ضاعف مرموش من معاناة العقيدي عندما غالطه بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 56.

حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني اختار التشكيل التالي لبدء المباراة:

مصطفى شوبير (23) – محمد هاني (3) – ياسر إبراهيم (2) – حمدي فتحي (14) – أحمد فتوح (13) – مروان عطية (19) – إمام عاشور (8) – أحمد سيد "زيزو" (25) – إسلام عيسى (18) – محمود حسن "تريزيجيه" (7) – عمر مرموش (22).

وعلى مقاعد البدلاء جلس: محمد الشناوي (1) - المهدي سليمان (16) - محمد علاء (26) - طارق علاء (24) - حسام عبد المجيد (4) - رامي ربيعة (5) - محمد عبد المنعم (6) - خالد صبحي (21) - أحمد نبيل "كوكا" (15) - مهند لاشين (17) - محمود صابر (27) - إبراهيم عادل (20) - هيثم حسن (12) - ناصر منسي (9) - مصطفى محمد (11).

أما الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب السعودي فقد بدأ المباراة بتشكيل يتكون من:

نواف العقيدي (1) – سعود عبد الحميد (12) – على لاجامي (5) - عبد الإله العمري (4) – حسن كادش (14) – محمد كنو (28) – سلمان الفرج (7) – أيمن يحيى (18) - خالد الغنام 20 – مصعب الجوير (10) – فراس البريكان (9).

وعلى مقعاد البدلاء: أحمد الكسار (22) - محمد اليامي (21) – علي مجرشي (2) – متعب المفرج (3) – ريان حامد (17) – مراد الهوساوي (6) - نايف مسعود (25) – زياد الجهيني (16) – تركي العمار (26) – سلطان مندش (24) – مروان الصحفي (8) - عبد الله الحمدان (19) – صالح الشهري (11).