انت الأن تتابع خبر وصل لكام النهاردة؟.. أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الدولار اليوم الأربعاء الموافق 21 من شهر أغسطس الجاري في الأسواق المصرية بالقطاع المصرفي، ولا تزال تشهد العملة الخضراء حالة من التذبذب قليلاً في الأسعار ما بين الارتفاع والتراجع بقيمة طفيفة في البنوك، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها التورات والأحداث الجارية في الشرق الأوسط والتي أثرت على معظم الدول اقتصادياً، هذا بالإضافة إلى قرارات البنك الفيدرالي نحو خفض الفائدة العالمية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المحلي

تؤثر التغيرات التي تحدث في أسعار العملات في البلاد خاصة سعر الدولار الأمريكي على سريان كافة الأمور وتحركات الأسعار بشكل ملموس كثيراً، وتشمل تلك التغيرات في أسعار الخضراوات والسلع والأجهزة واللحوم والدواجن والمواد الغذائية… إلخ، ويحدث ارتفاع في سعر العملة الخضراء نتيجة الفرق بين المعروض والطلب على العملة في البلاد.

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 21 أغسطس

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي المصري نحو 48.81 جنيه مصري للشراء، بينما سجل سعر البيع نحو 48.94 جنيه، أما عن الأسعار في البنوك المحلية والأجنبية اليوم كما هو موبين في التقرير التالي:



البنك سعر الشراء بالجنيه المصري سعر البيع بالجنيه المصري البنك الأهلي المصري 48.79 جنيه 48.89 جنيه مصري بنك مصر 48.79 جنيه 48.89 جنيه مصري بنك القاهرة 48.75 جنيه 48.85 جنيه مصري البنك التجاري الدولي cib 48.79 جنيه 48.89 جنيه مصري بنك قناة السويس 48.85 جنيه 48.95 جنيه مصري بنك كريدي أجريكول 48.82 جنيه 48.92 جنيه مصري بنك الإسكندرية 48.79 جنيه 48.89 جنيه مصري بنك الإسكان والتعمير 48.72 جنيه 48.82 جنيه مصري مصرف أبو ظبي الإسلامي 48.85 جنيه 48.95 جنيه مصري بنك البركة 48.79 جنيه 48.89 جنيه مصري بنك التنمية الصناعية 48.75 جنيه 48.89 جنيه مصري

سعر الدينار الكويتي والجنيه الإسترليني اليوم