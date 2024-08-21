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صادرات الذهب مرشحة للوصول إلى 3 مليارات دولار بنهاية 2024

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صادرات الذهب مرشحة للوصول إلى 3 مليارات دولار بنهاية 2024 من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 أغسطس 2024 05:08 مساءً - شاهندة إبراهيم _ وصف سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لشركة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، قرار مد مهلة توريد حصيلة تصدير المشغولات الذهبية إلى 75 يومًا بأنه “خطوة جيدة”، مشيرًا إلى أن الفترة كانت حوالي 30 يومًا، وهو ما كان يمثل عائقًا أمام المصنعين.

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وأعلن البنك المركزي المصري المصري أمس، زيادة فترة متابعة ورود حصيلة تصدير المشغولات الذهبية إلى 75 يومًا من تاريخ الشحن، بدلًا من 7 أيام عمل أو 30 يومًا، حسب غرض التصدير والتصنيع.

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كانت جريدة دوت الخليج قد نشرت ملفًا موسعًا في عدد 21 يوليو الماضي حول مطالب مصنعي الذهب بزيادة صادرات القطاع، وكان من أبرز تلك المطالب مد مهلة توريد حصيلة الذهب للبنوك.

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وتوقع إمبابي، في تصريحات لنشرة دوت الخليج، أن ترتفع صادرات الذهب إلى 3 مليارات دولار بنهاية العام الجاري، كنتيجة مباشرة لقرار البنك المركزي المصري.

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وقفزت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة بنسبة 142%، لتصل إلى 1.046 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى مايو 2024، مقارنة بـ425 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023.

وطالب إمبابي بزيادة مهلة توريد حصيلة تصدير المشغولات الذهبية لتصل إلى 180 يومًا، إلى جانب تقديم تسهيلات وحوافز للمصنعين للاشتراك في المعارض الدولية، وتيسير الإجراءات الحكومية المتعلقة بتصدير المشغولات الذهبية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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