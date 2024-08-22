وزير التموين يشكل لجنة عليا لدراسة طلبات المواطنين وأصحاب…

دبي - احمد فتحي في الخميس 22 أغسطس 2024 09:14 صباحاً - أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا بتشكيل لجنة عليا دائمة لدراسة الطلبات المقدمة للوزارة من جانب المواطنين ومن جانب أصحاب المنافذ والمنشآت التموينية.

جاء تشكيل اللجنة برئاسة اللواء وليد أبو المجد – نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وعضوية كلا من أحمد كمال – معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام، ومجدي عبد الحليم -رئيس الإدارة المركزية لشئون التموين والتعاونيات الاستهلاكية، وممدوح وليم -رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة، وعبد الغني الدمرداش- مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، وأحمد حسن – مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

ونص القرار على أن تنعقد اللجنة مرتين كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة والضرورة لذلك، كما نص القرار على تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة أحمد عصام – معاون الوزير لشئون الاتصال السياسي، ويصدر قرار بتشكيلها ونظام عملها من نائب وزير التموين والتجارة الداخلية.

وحدد القرار الوزاري اختصاصات عمل اللجنة ومنها النظر في منح مهل لاستمرار التشغيل لمحطات الوقود والمخابز البلدية والتجار التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي، إضافة إلى النظر في تشغيل المخابز المستجدة وتحديد حصتها التأمينية،

كما تضمنت الاختصاصات النظر في غلق وإعادة تشغيل المخابز البلدية وتحديد حصص الدقيق المقررة لها وتعديلها، وكذلك النظر في الطلبات الخاصة بمشروعي المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة وتحيا مصر، والنظر في منح الاستثناءات المقررة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 105 لسنة 2024 بشأن تنظيم مشروع جمعيتي، واخيراً النظر في غلق وإعادة تشغيل البدالين التموينيين ومنافذ جمعيتي.

وفي سياق متصل أكد وزير التموين، أن قرار تشكيل اللجنة جاء بهدف سرعة الرد والبت في الطلبات والموضوعات المعروضة والتي ترتبط بالمنافذ والمنشآت التموينية القائمة أو المستجدة، والتي تقدم من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإدارة العامة لخدمة المواطنين، وكذلك منظومة الشكاوى الحكومية ومن أصحاب المنافذ والمخابز ومحطات الوقود، مؤكداً أن كل الطلبات محل إهتمام كبير وأن قرارات اللجنة وتوصياتها ستكون نافذه بعد العرض على الوزير واعتمادها.

كما شدد فاروق على أن قرارات اللجنة ونتائجها ستكون مُعلنه لمقدمي الطلبات، وكافة قراراتها ستكون وفقاً للقواعد والضوابط والأسس المعمول بها وفي ضوء ذلك سيتم قبول الطلب أو رفضه.