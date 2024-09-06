وزير التموين يبحث مع رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 6 سبتمبر 2024 02:16 مساءً - دوت الخليج_ التقى الدكتور شريف فاروق ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، اليوم الخميس ، المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابه للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ، بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة لبحث تعزيز التعاون المشترك.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة ندى مسعود المدير التنفيذي عن مصر لدى مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، وعبد الحميد أبو المدير العام تمويل التجارة، وأحمد جان المدير العام إدارة الخزانة، وعبدالعليم محمد مدير شعبة تمويل التجارة، وخالد حبيب مدير المكتب الإقليمي بالقاهرة، وهبة جمال، ممثلة المؤسسة في مصر، وتنوير مالك مدير مكتب الرئيس التنفيذي.

ومن جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية حضر كل من اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسام الجراحي نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة.

وخلال اللقاء أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين ، أهمية التعاون المشترك وتطوير سبل العمل مع المؤسسات الدولية المعنية بتطوير التجارة وعلى رأسها المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة.

وأشار فاروق إلى أوجه التعاون المثمر مع المؤسسة في مجالات تمويل استيراد السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي، موضحًا توقيع عدد من الاتفاقيات السابقة بين الوزارة ممثلة في هيئة السلع التموينية والمؤسسة الإسلامية لتمويل شراء السلع الاساسية.

وأكد وزير التموين ضرورة تعزيز التعاون ، وخلق أوجه جدية للعمل المشترك مع المؤسسة وكل المؤسسات العاملة في ملفات تنمية التجارة والعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

ومن جانبه أشاد المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بالتعاون الكبير بين الوزارة و المؤسسة، موضحًا أنه تم توقيع 5 اتفاقيات حتى الآن وبصدد توقيع الاتفاق السادس ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين مصر والمؤسسة لمدة 5 سنوات.

وأشار سنبل إلى أنه تم تخصيص 1.3 مليار دولار من التمويلات لقطاع التموين خلال 6 أشهر الأولى من العام الجاري لتدبير الاعتمادات اللازمة لشراء سلع أهمها القمح والسكر والزيوت.