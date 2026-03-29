اليوم .. ميناء رفح البرى يستقبل دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 مارس 2026 12:34 مساءً - استقبل ميناء رفح البري اليوم الأحد، دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة ، حيث يتم إنهاء إجراءاتهم تمهيداً لعودتهم إلى القطاع.

وقالت مصادر في ميناء رفح البري، إن فريقا من الهلال الأحمر المصري، استقبل العائدين الفلسطينيين، حيث يتم تيسير الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتوزيع حقيبة العودة عليهم وتقديم الدعم النفسي للأطفال منهم.