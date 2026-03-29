توجيه تطورات من وزير التعليم بعد تأجيل الدراسة فى عدة محافظات بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية .. اعرف التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 مارس 2026 12:34 مساءً - نظرا لتواجد بعض الطلاب في المدارس قبيل صدور قرارات محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية بتعطيل اليوم الدراسي بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية، وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كل المدارس في المحافظات الثلاثة باستكمال اليوم الدراسي للطلاب الذين تعذر على أولياء أمورهم اصطحابهم من المدارس وعدم إجراء أي امتحانات.

وشدد االوزير محمد عبد اللطيف على كل مدارس المحافظات الثلاثة عدم ترك الطلاب خارج المدارس لحين استلامهم من قبل أولياء أمورهم.