اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا ضد أمريكا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مارس 2026 12:33 مساءً - تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية مساء اليوم السبت نحو ملعب مرسيدس بنز، الذي يحتضن مواجهة ودية قوية تجمع بين منتخب الولايات المتحدة ونظيره منتخب بلجيكا، وذلك ضمن تحضيرات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة، حيث يسعي كلا الفريقين لتجربة واختيار لاعبين جدد للاختيار الأمثل قبل الاستحقاق المقبل لكأس العالم 2026، في نظامه المستحدث.

تصنيف منتخب بلجيكا ومنتخب أمريكا

ويدخل المنتخب البلجيكي المواجهة وهو يحتل المركز التاسع عالميًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، بينما يأتي المنتخب الأمريكي في المركز الخامس عشر، ما يعكس قوة وأهمية هذه المباراة الودية.

وعلى صعيد الأداء، يعيش المنتخبان فترة مميزة، حيث حقق المنتخب الأمريكي 4 انتصارات وتعادلًا واحدًا في آخر خمس مباريات، في حين سجل المنتخب البلجيكي 3 انتصارات وتعادلين دون أي خسارة، ما يُنذر بمواجهة هجومية مفتوحة.

موعد مباراة بلجيكا ضد أمريكا

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في لقاء يُتوقع أن يشهد إثارة كبيرة، في ظل تقارب المستوى الفني بين المنتخبين.

القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا ضد أمريكا

من المنتظر أن تُنقل المباراة عبر قناة الشارقة الرياضية، بصوت المعلق سالم السالمي، في إطار تغطية خاصة لهذه القمة الودية المرتقبة.

وتُعد هذه المباراة محطة مهمة لكلا المنتخبين من أجل اختبار الجاهزية الفنية والبدنية قبل خوض منافسات كأس العالم 2026.