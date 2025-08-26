الرياض - كتبت رنا صلاح - بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، حوالي 7.4 مليون دينار، كما بلغ عدد الأسهم المتداولة 3.9 مليون نفذت من خلال 2648 عقداً.

تداولات بورصة عمان اليوم تصل إلى 7.4 مليون دينار

وعن مستويات الأسعار، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 2959 نقطة بانخفاض نسبته 0.03 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم البالغ عددها 96 شركة مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 36 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها و 25 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

وعلى المستوى القطاعي، ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.25 بالمئة وانخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.12 بالمئة وانخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.06 بالمئة.