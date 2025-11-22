عاجل ـ رئيس الوزراء يلتقي سكرتير عام الأمم المتحدة ومديرة صندوق النقد الدولي على هامش قمة مجموعة العشرين بجنوب إفريقيا

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يلتقي سكرتير عام الأمم المتحدة ومديرة صندوق النقد الدولي على هامش قمة مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا

على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين لعام 2025 بمدينة جوهانسبرج، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، كلا من السيد أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، والسيدة كريستينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، لمناقشة ملفات هامة تتعلق بالتعاون الدولي والاقتصاد العالمي.

لقاء رئيس الوزراء بسكرتير عام الأمم المتحدة

تم خلال اللقاء بحث أوجه الشراكة والتعاون القائم بين مصر والأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، بالإضافة إلى استعراض استعدادات مصر لاستضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة. وأشاد السيد أنطونيو جوتيريش بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحلال السلام في المنطقة، مثمنًا الدور المحوري لمصر في التوصل لاتفاق السلام خلال قمة شرم الشيخ.

لقاء رئيس الوزراء بمديرة صندوق النقد الدولي

خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي بالسيدة كريستينا جورجيفا، تم استعراض موقف برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، في ضوء قرب زيارة بعثة الصندوق مطلع ديسمبر المقبل لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة. كما تم الإشارة إلى عدد من المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، على رأسها زيادة الاحتياطي النقدي، وارتفاع استثمارات القطاع الخاص، ومعدلات النمو المرتفعة في القطاعات الإنتاجية، بما يعكس قوة الأداء الاقتصادي المصري وقدرته على تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

أهمية اللقاءات على هامش قمة العشرين

تأتي هذه اللقاءات في إطار جهود مصر لتعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات الاقتصادية والمالية الكبرى، ودعم دورها في تحقيق السلام والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعكس التزام الدولة بالمشاركة الفاعلة في القضايا العالمية الهامة.