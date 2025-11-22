نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: خطة الـ 28 بندا ليست العرض النهائي لأوكرانيا ويجب أن ينتهي الصراع بطريقة أو بأخرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، بأن الخطة التي طرحتها واشنطن لتسوية الأزمة الأوكرانية، والمكوّنة من 28 بندا، لا تمثل "عرضًا نهائيًا" بالنسبة لكييف.

وقال ترامب للصحفيين أمام البيت الأبيض، ردا على سؤال عما إذا كان اقتراحه يُعتبر نهائيا لكييف: "لا هذه الخطة ليست العرض النهائي. نرغب في تحقيق السلام. كان يجب أن يحدث ذلك منذ وقت طويل.. نحن نحاول إنهاء الحرب، بطريقة أو بأخرى، وعلينا أن ننهيها".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "إذا رفض فلاديمير زيلينسكي الخطة يمكنه مواصلة القتال وهو في حالة ضعف".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أن ترامب يرى أن زيلينسكي يحاول خداع الجانب الأمريكي لتحقيق صفقة أفضل ضمن خطة التسوية، مشيرة إلى أن موقف ترامب لم يتغير منذ اجتماعه مع زيلينسكي في فبراير، ويعتبر أن موقف أوكرانيا ضعيف.

كما ذكر ترامب، يوم أمس الجمعة، أنه حذر زيلينسكي من أن أوكرانيا "لا تملك أوراقا رابحة"، وأن وضعها يعتمد بشكل كامل على الدعم الأمريكي.

وأثار إعلان الولايات المتحدة خطة التسوية ردود فعل غاضبة في الاتحاد الأوروبي، حيث وصف مسؤولون الخطة بأنها غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ.

وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن قادة الدول الأوروبية الكبرى غير راضين عن البنود المتعلقة بالاعتراف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس ومناطق أخرى. كما شددوا على ضرورة إشراك الأوروبيين في القرارات المتعلقة بالعقوبات المفروضة على روسيا والأصول الروسية المجمدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ممثلي دول الاتحاد الأوروبي سيجتمعون غدا الأحد مع ترامب وزيلينسكي في جنيف لمناقشة الخطة الأمريكية المقترحة.

كما أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا عن انعقاد قمة أوروبية طارئة في أنغولا، لمناقشة الخطة الأمريكية، والتي قال إنها "تتضمن عناصر ضرورية لتسوية طويلة الأمد".

من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة أن الخطة الأمريكية قد تشكل أساسا للحل النهائي، وأن واشنطن طلبت مرونة من الجانب الروسي و"هو مستعد لذلك"، مؤكدا استعداد موسكو للتفاوض مع استمرار العمل العسكري حتى تحقيق أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا بالقوة إن لم يتسنّ ذلك بالتفاوض.