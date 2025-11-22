نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس غدًا الأحد 23 نوفمبر 2025.. ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة وتحذيرات عاجلة من الأرصاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس غدًا الأحد 23 نوفمبر 2025.. ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة وتحذيرات عاجلة من الأرصاد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد 23 نوفمبر 2025، مؤكدة استمرار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع أجواء حارة نهارًا تميل للبرودة ليلًا.

وكشفت الأرصاد أن درجة الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح بين 32 للعظمى و31 خلال ساعات النهار، بينما تسجل السواحل الشمالية ما بين 32 و27 درجة، وشمال الصعيد بين 33 و32 درجة، وجنوب الصعيد من 34 إلى 33 درجة نهارًا.

تحذير من انخفاض الرؤية بسبب الشبورة



حذرت خرائط الطقس من استمرار تكوّن الشبورة المائية الكثيفة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء، مشيرة إلى أنها قد تتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية بشكل كبير، خاصة على الطرق السريعة والزراعية.

فرص أمطار على بعض المناطق



توقعت الأرصاد وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من حلايب وشلاتين ومرسى علم، وقد تمتد إلى أقصى غرب البلاد مثل السلوم ومطروح. كما تتوفر فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من إسنا وأسوان على فترات متقطعة.

سحب منخفضة ورياح مثيرة للرمال



رصدت الأقمار الصناعية ظهور سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد يصاحب بعضها أمطار خفيفة غير مؤثرة.

كما حذرت الهيئة من نشاط رياح على جنوب الصعيد وعلى مدينتي حلايب وشلاتين، ما قد يؤدي لإثارة الرمال والأتربة على فترات.

نصائح الأرصاد للمواطنين



ناشدت الهيئة المواطنين متابعة التحديثات اليومية أولًا بأول، واتخاذ الحيطة أثناء القيادة في الصباح المبكر بسبب الشبورة الكثيفة، خاصة على الطرق السريعة، في ظل استمرار الظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

هل حان وقت الملابس الشتوية الثقيلة؟

أكدت غانم أن الوقت لم يحن بعد لارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، رغم تغير حالة الطقس المتوقعة، موضحة أن بداية فصل الشتاء رسميًا لا تزال تفصلنا عنها نحو شهر كامل.

وأضافت أن الأنسب حاليًا هو ارتداء الملابس الخريفية أو الملابس الشتوية الخفيفة، خصوصًا خلال فترات الليل وساعات الصباح الباكر، وهي الأوقات التي تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة مقارنة بفترات النهار.