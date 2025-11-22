نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منخفض جوي يضرب البلاد الإثنين.. انخفاض حاد في درجات الحرارة وتقلبات سريعة تضرب المحافظات في المقال التالي

تشهد البلاد خلال الساعات المقبلة تغيرات ملحوظة في حالة الطقس، إذ تتأثر مختلف المناطق بموجة جديدة من الانخفاض الحاد في درجات الحرارة بدءًا من يوم الإثنين، بعد فترة من الارتفاع النسبي وسيطرة الأجواء الحارة على أغلب الأنحاء.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تقلبات سريعة تمتد حتى نهاية الأسبوع، تشمل نشاط الرياح وفرص سقوط أمطار متفاوتة على عدد من المناطق الشمالية وسيناء وسواحل البحر الأحمر، ما يستدعي متابعة دقيقة لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

انخفاض واضح في درجات الحرارة



أكدت الأرصاد أن البلاد على موعد مع انخفاض تدريجي وملحوظ في درجات الحرارة بداية من الإثنين، حيث تتراجع القيم بين 3 و5 درجات مئوية على أغلب المحافظات، مع عودة الأجواء الخريفية المائلة للبرودة ليلًا.

تأثير منخفض جوي قادم من أوروبا



وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للأرصاد، أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي قوي قادم من جنوب أوروبا، بعد أسبوع كامل من سيطرة الكتل الهوائية الصحراوية التي تسببت في ارتفاع درجات الحرارة مؤخرًا.

وأضافت أن الكتل الهوائية ستتحول إلى شمالية باردة، ما يؤدي لانخفاضات متتالية في درجات الحرارة طوال الأسبوع.

أمطار وسحب منخفضة حتى نهاية الأسبوع



أشارت غانم إلى استمرار تأثير المنخفض الجوي حتى نهاية الأسبوع مع تكوّن سحب منخفضة ومتوسطة على المحافظات الشمالية، يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة تكون ذروتها يومي الإثنين والثلاثاء، خاصة على الساحل الشمالي وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

هل حان وقت الملابس الثقيلة؟



أكدت غانم أن الطقس رغم انخفاضه لا يستدعي الملابس الشتوية الثقيلة بعد، مشيرة إلى أن الأفضل الآن هو ارتداء ملابس خريفية أو شتوية خفيفة ليلًا وفي الساعات المبكرة من الصباح.

درجات الحرارة المتوقعة خلال ذروة المنخفض



القاهرة الكبرى والوجه البحري: 26–27 درجة للعظمى، و16–17 للصغرى.

السواحل الشمالية: العظمى 24، الصغرى 16 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 32، الصغرى 16 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 26–28، الصغرى 13–15 درجة.

تحذيرات من الشبورة على الطرق



من جانبه، أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ، أن اليوم وغدًا يشهدان شبورة مائية كثيفة خلال ساعات الصباح الباكر والمتأخر من الليل، خاصة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، محذرًا من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة نهارًا.

موجة قصيرة ولكن تأثيرها قوي



وأشار فهيم إلى أن انخفاض الإثنين قد يصل إلى 10 درجات مئوية في بعض المناطق، مع فرص للأمطار، مؤكدًا ضرورة المتابعة اللحظية لحالة الطقس خاصة للمزارعين والطلاب والعاملين في الصباح الباكر.

وبينما تستعد البلاد لموجة جديدة من التقلبات الجوية، تتابع الجهات المختصة حالة الطقس أولًا بأول وسط توقعات باستقرار نسبي بنهاية الأسبوع، مع بقاء فرص الأمطار قائمة على بعض المناطق.