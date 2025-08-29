الرياض - كتبت رنا صلاح - تباين أداء الأسهم الآسيوية، اليوم الجمعة، مع ترقّب المستثمرين صدور تقرير رئيس بشأن التضخم في الولايات المتحدة، بعد أن أسهمت أرباح شركات التكنولوجيا في استمرار ارتفاع الأسهم الأميركية بمعدلات قياسية في "وول ستريت".

تباين أداء الأسهم الآسيوية وسط ترقب تقرير أمريكي بشأن التضخم

وفي اليابان، تراجع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 0.2 بالمئة إلى 42744.80 نقطة، بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية اليوم أن الناتج الصناعي، انخفض الشهر الماضي إثر الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات البلاد من السلع اليابانية.



وفي الأسواق الصينية، ارتفع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 0.7 بالمئة إلى 25179.39 نقطة، فيما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.2 بالمئة ليسجل 3849.76 نقطة.



وانخفض مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 3193.05 نقطة، فيما تراجع مؤشر إس أند بي/ إيه إس إكس في أستراليا بنسبة طفيفة بلغت 0.1 بالمئة إلى 8973.30 نقطة.