الرياض - كتبت رنا صلاح - أقرّ مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، برئاسة وزير العمل الدكتور خالد البكار وبحضور مدير عام المؤسسة الدكتور جادالله الخلايلة وأعضاء المجلس، التقارير المالية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عن النصف الأول من عام 2025.

17.3 مليار دينار موجودات صندوق الضمان

وأظهرت التقارير، بحسب بيان المؤسسة الصادر الاثنين، تحقيق نمو غير مسبوق في موجودات الصندوق بقيمة 1.2 مليار دينار، لترتفع إلى نحو 17.3 مليار دينار مع نهاية حزيران الماضي، وبنسبة زيادة بلغت 7.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024.

كما سجل الدخل الشامل ارتفاعاً لافتاً بنسبة 119% ليصل إلى حوالي 1.1 مليار دينار، فيما بلغ الدخل المتحقق من أرباح المحافظ الاستثمارية نحو 591 مليون دينار، شملت 191 مليون دينار من توزيعات أرباح الشركات عن عام 2024، وهي الأعلى في تاريخ الصندوق.

وأكدت المؤسسة أن هذه النتائج تعكس نهج الحوكمة الرشيدة في إدارة أموال الضمان الاجتماعي، بما يضمن حماية حقوق المشتركين والمتقاعدين واستدامتها. كما أبرزت الدور الوطني للصندوق في التوفيق بين متطلبات الحماية الاجتماعية ومحركات النمو الاقتصادي المستدام، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية الشاملة، ويرسخ مكانته كشريك رئيسي في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.