الرياض - كتبت رنا صلاح - كشف رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الأردنية، لؤي سحويل عن وجود 16 استثمارا صناعيا سعوديا عاملا في المدن الصناعية، بحجم استثمار يبلغ 133 مليون دينار، وفر 790 فرصة عمل.

16 استثمارا سعوديا في المدن الصناعية الأردنية

وبين سحويل، خلال الجلسة الأولى من ملتقى الأعمال الأردني–السعودي الذي بدأت أعماله في عمان الأربعاء، بتنظيم من غرفة تجارة الأردن، أن شركة "المدن الصناعية" كرست جهودها على مدى 40 عاما لتهيئة بيئة مثلى وبنية تحتية جاذبة، تمثل حاضنة أساسية لاستقطاب الاستثمارات الصناعية، لتكون أكثر من مجرد مواقع للإنتاج، بل منظومات متكاملة تدعم المستثمر منذ اللحظة الأولى لإقامة استثماره حتى وصوله إلى الأسواق العالمية.

وأضاف أن استراتيجية المدن الصناعية ورؤيتها تنبثق من رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن، وتتماشى كليا مع أهداف رؤية السعودية 2030، مبينا أن الرؤيتين تسعيان للنهوض بالقطاع الصناعي في البلدين الشقيقين.

وأكد سحويل أن الشركة طورت مدنا صناعية مؤهلة أصبحت منصة استثمارية استراتيجية، تتمتع بمقومات نجاح متكاملة، من حيث بنيتها التحتية المصممة وفق أعلى المعايير العالمية، وموقعها اللوجستي الفريد الذي يتوسط المنطقة ويخدم أسواقا واسعة، إضافة إلى مزايا تنافسية وحوافز استثمارية جاذبة.

وأشار إلى أن عدد المدن الصناعية الأردنية بلغ 9 مدن موزعة على مختلف المحافظات، تضم اليوم 975 شركة بحجم استثمار يتجاوز 3.5 مليار دينار، وفرت نحو 62 ألف فرصة عمل، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين إلى الاستفادة من فرص الاستثمار التي يقدمها الأردن والمدن الصناعية على وجه الخصوص.

وتضمنت الجلسة عرضا تقديميا عن المدن الصناعية في الأردن، تناول أهم فرص الاستثمار والمزايا والحوافز المتاحة، خاصة في مدينتي الحسين والطفيلة الصناعيتين، لما تتمتعان به من حوافز استثمارية استثنائية على أسعار الكهرباء والطاقة، وشمولهما ببرامج الفروع الإنتاجية، إضافة إلى خصومات على كلف التصدير عبر ميناء العقبة.