الرياض - كتبت رنا صلاح - توقع رئيس جمعية التمور الأردنية أنور حداد، الأربعاء، أن يصل إنتاج الأردن من التمور إلى 36 ألف طن، خلال العام الحالي.

الأردن ينتج 14٪ من تمر المجهول عالميًا

وقال حداد، أن الأردن ينتج قرابة 14% من تمر المجهول في العالم، مبينا أن العالم ينتج ما بين 200 ألف طن و250 ألف طن من تمر المجهول.

وأضاف أن عدد أشجار النخيل في الأردن ستصل إلى مليون شجرة خلال العامين المقبلين، مؤكدا تميز التمور الأردنية بسبب جودتها.

وأشار إلى أن القطاع يشكل فرصة للنهوض في القطاع الزراعي لكنه يواجه تحديات من أهمها التحدي المائي والعمالة الماهرة.